Ilrestodelcarlino.it - Cattolica: riqualificazione stazione ferroviaria e Giardini de Amicis in corso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuove strade, asfalti e nuovo verde urbano, ma soprattutto entra nel vivo ladellae deide. La sindaca Franca Foronchi fa il punto dei cantieri in città e parte dal chiarire che: "Stiamo ultimando in tempi davvero rapidi gli interventi programmati per il rifacimento dei parcheggi di via Comandini e la messa in sicurezza degli asfalti ammalorati dalle radici dei pini di via Francesca da Rimini e via Irma Bandiera – dice la prima cittadina – i parcheggi di via Comandini erano diventati impraticabili con i mattoni autobloccanti spostati e rovinati dalle radici che abbiamo sostituito con un nuovo manto stradale". Ultimati pure gli interventi nei tratti programmati di via Francesca da Rimini, dove le radici degli albergi avevano creato dei dossi pericolosi per la sicurezza di persone e mezzi.