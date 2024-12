Thesocialpost.it - Caso fondazione Open, Renzi e Boschi assolti a Firenze

Leggi su Thesocialpost.it

Un capitolo giudiziario lungo e complesso si è chiuso oggi con il proscioglimento di Matteo, Maria Elenae altri nove imputati nell’ambito dell’inchiesta sulla. La decisione è stata presa dal giudice per l’udienza preliminare di, Sara Farini, che ha posto fine a una vicenda durata oltre due anni e mezzo.Il: accuse e battaglie legaliLa, nata per sostenere le iniziative politiche didurante il suo periodo come segretario del Partito Democratico, era stata al centro di pesanti accuse mosse dalla procura di. Tra i reati contestati, figuravano il finanziamento illecito ai partiti, traffico di influenze, corruzione, autoriciclaggio e fatture per operazioni inesistenti.Per i magistrati, laavrebbe agito come una sorta di “articolazione di partito”, violando le norme sul finanziamento pubblico.