Brindisi danzanti per Capodanno

Tra i veglioni di piazza con musica e festeggiamenti, a San Silvestro c’è anche quello di Correggio, in centro storico, aperto al pubblico e a tutti coloro che desiderano trascorrere le ultime ore del 2024 (e le prime del nuovo anno) in buona compagnia. Martedì 31 dicembre dalle 22,30 la manifestazione viene organizzata dal Comune insieme a Pro loco e commercianti locali per dar vita a "Happy New Year, Correggio!". A farla da protagonisti saranno, oltre ai bar del centro storico, i dj di Radio 105 e Virgin Radio. Se sono infatti Cafè Teatro, La Galera, La Zecca, Minibar e Spiriti Allegri ad accendere la serata, ovviamente insieme alle proposte dei ristoranti del centro, non mancheranno le voci e le performance dei dj Mitch di Radio 105 e dj Toky di Virgin, insieme a Cristina Scabbia, vocalist dei Lacuna Coil, a dare ritmo all’evento.