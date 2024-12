Quotidiano.net - Assosharing critica le nuove norme sui monopattini: casco obbligatorio e assicurazione inadeguati

"Lesuiin sharing sono inapplicabili. Lo sono in riferimento a tre aspetti:, copertura assicurativa e contrassegno". Lo dice Andrea Giaretta, vicepresidente die responsabile dell'area micromobilità. Dopo le prime multe - dice- cresce la confusione: "Molti utenti ci chiedono se i mezzi siano conformi alleregole, o se basti ilper circolare in sicurezza". Per il: "Noi da sempre lo incentiviamo e spesso durante i nostri eventi abbiamo regalato caschi agli utenti, ma la norma ne impone l'obbligo e noi non possiamo né fornirlo né garantire che venga utilizzato. E questo semplicemente perché il monopattino è un mezzo che non prevede seduta e di conseguenza un bauletto. Un supporto del genere invaliderebbe l'omologazione del mezzo.