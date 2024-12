Ilrestodelcarlino.it - Anche Belfakir per il Camposanto. Mora tra i pali dello United Carpi

Si è chiuso ieri il mercato di dicembre dei dilettanti,se fino al 31 gennaio si potranno tesserare gli svincolati. In Eccellenza il Formigine è in dirittura d’arrivo in attacco per Francesco Stanco (’87) in uscita da Giulianova. In Promozione ilha annunciatol’esterno sinistro Aymane(2004), rientrato a La Pieve dopo la prima parte di stagione al Castelfranco. Lo, che ha in stand by la trattativa per l’attaccante Veratti (svincolato da Ravarino) ha definito il portiere Enrico(2000) scuola Sassuolo, ex Colorno, Solierese, Folgore Rubiera e poi a lungo in D (55 gettoni in tutto) fra Virtus Bolzano, Lentigione, Giulianova, Correggese e Corticella, che si è svincolato dal Fabbrico, e il difensore 2003 Alessandro Cavallini (ex Sassuolo) in prestito dalla Georgian Court University negli Usa, dove tornerà fra qualche mese, salutano Anang verso Solera e Malavasi alla Mirandolese.