Quotidiano.net - "Ultimo tango a Parigi", la protesta femminista fa annullare la proiezione

Leggi su Quotidiano.net

A distanza di oltre mezzo secolo, "", il film di Benrnardo Bertolucci, fa ancora discutere. Le associazioni femministe francesi hanno infatti fermato la. La Cynémathèque française è stata costretta adtutto i a seguito delle proteste e "in considerazione dei rischi per la sicurezza", ha spiegato il direttore Frédéric Bonnaud. La ragione delle manifestazioni sono da ricercarsi nell’ormai celebre questione legata alla scena del burro, girata da Bertolucci in accordo con il protagonista maschile Marlon Brando, ma senza avvisare prima l’attrice Maria Schneider e premurarsi di ottenerne il consenso. Ladi "" era nel programma di una retrospettiva dedicata all’attore americano morto nel 2004, ma l’attrice Judith Godrèche ha denunciato la mancanza di rispetto nei confronti di Maria Schneider, scomparsa il 3 febbraio 2011, che all’epoca dell’uscita del film aveva 20 anni e fu protagonista suo malgrado di una scena di un rapporto non consensuale.