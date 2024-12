Lapresse.it - Tregua a Gaza, Smotrich: “Accordo sarebbe un grave errore”

Il ministro delle Finanze israeliano ed esponente dell’estrema destra Bezalelsi è espresso contro il potenzialeper il cessate il fuoco nella striscia disubordinato alla liberazione degli ostaggi definendolo “unche non serve né gli obiettivi e gli interessi dello Stato di Israele nella guerra, né porta al ritorno degli ostaggi, perché alla fine si tratta di unparziale”. Lo riporta Ynet. “Hamas è al punto più basso dall’inizio della guerra, e questo non è il momento di dargli una via di fuga”, ha aggiunto.La protesta degli studentiMigliaia di studenti delle scuole medie e superiori israeliane scendono in piazza oggi per chiedere la liberazione degli ostaggi. Le proteste sono un’iniziativa dei consigli studenteschi e celebrano il secondo compleanno dell’ostaggio Matan Zangauker.