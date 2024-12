Tredicenne adescata tramite Roblox da 4 adulti e costretta a girare video con i fratellini

Leggi su Dayitalianews.com

La giovanissima è statasu una piattaforma di gaming online, successivamente indotta a inviare foto edi rapporti sessuali: sono stati arrestati quattro uomini a Ferrara, Viterbo, Torino e Napoli nell’ambito di una vasta inchiesta contro una rete di pedofili che adescava minorenni sulle piattaforme di gaming online, per poi obbligarle a realizzare foto epornografici.Le indagini partite dalla denuncia della madreA far scattare le indagini è stata la denuncia della madre di una ragazzina di 13 anni che si era accorta che la figlia intratteneva alcune chat molto esplicite con un ragazzo molto più grande. Una serie di verifiche svolte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Viterbo, sotto la direzione della procura di Roma, hanno fatto emergere una situazione che gli inquirenti non hanno esitato a definire “gravissima e preoccupante”.