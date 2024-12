Ilgiorno.it - Revocati gli arresti domiciliari per Fares Bouzidi dopo l'incidente mortale di via Ripamonti

Sono statigliper, il tunisino amico di Ramy Elgaml, il diciannovenne morto nell’del 24 novembre tra viae via Quaranta. Il ventiduenne, alla guida dello scooter che si è schiantato mentre era inseguito dai carabinieri, dovrà solo presentarsi due volte alla settimana dalla polizia giudiziaria, accanto alla casa dove abita la sorella e dove risiede anche lui. Lo ha deciso ieri la gip Marta Pollicino, che ha sostituito la misura cautelare in una meno afflittiva sia per motivi terapeutici sia perché ritiene che si siano affievolite le esigenze cautelari. Il giovane è stato da poco dimesso dal San Paolo, dov’è stato ricoverato per alcuni giorni per essere sottoposto a un intervento chirurgico al volto. Nell’interrogatorio davanti al gip,ha raccontato di aver "avvertito una botta, un urto, una spinta da dietro" nella fase finale della fuga.