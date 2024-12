.com - Quanto mi costi? La visita in cantina analizzata da Go Wine con costi e statistiche

Leggi su .com

Dopo la positiva esperienza della edizione 2024, la nuova edizione 2025 della Guida Cantine d’Italia, in presentazione a Milano il 3 dicembre, rilancia e rafforza lo studio su una materia sempre più interessante e meritevole di indagine.Il costo dellainrappresenta un dato importante di conoscenza: tutte le cantine, salvo poche eccezioni, indicano oggi iper esperienze da svolgere nel corso di una, dando per acquisito il dato che si accede inpagando un servizio e non più seguendo forme spontanee basate sull’improvvisazione o sulla gratuità.Vi è stata una lunga fase, per certi aspetti anche pioneristica, in cui, a partire dalla metà degli anni ’90, si è progressivamente affermato il concetto di enoturismo; la pratica dellainin quel periodo era legata a comportamenti occasionali, basati sullo spontaneismo.