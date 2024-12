Secoloditalia.it - Psicodramma Capodanno: Mahmood aedo della sinistra sta con Tony Effe. E diserta il concerto dei veleni di Gualtieri

Leggi su Secoloditalia.it

Un pasticcio tutto interno alla: e la figuraccia diventa macroscopica con Mamhood che sbugiardae l’evento canorofine dell’anno diventa una figuraccia socio-mediatica. Tutti contro tutti: persino Mamhmood, il paladino. L’delle politiche dell’accoglienza e dell’ecumenismo rap-melodico si sfila. E ilromano dicontinua a perdere pezzi. È di oggi l’annuncio che anche il cantante simbolo dell’integrazione, figlio di madre sarda e padre egiziano nato a Milano, non sarà all’evento in calendario al Circo Massimo. E proprio per protestare contro l’esclusione didibanna, raccoglie i cocci e prova a incollare i pezziLo annuncia lo stesso cantante su Instagram: «Ho aspettato fino all’ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione didaldi Roma.