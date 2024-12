Politeama | L’altro Giacomo di e con Renato Raimo nel centenario della morte di Puccini

Leggi su Ildenaro.it

Giovedì 19 dicembre alle 21, aldi Napoli (Via Monte di Dio 80), sarà in scena lo spettacolo “” di e connel ruolo di. La regia è di, che ha curato la sceneggiatura con Kris B. Writer. Sul palco anche Maria Chiara Battaglia, nel ruolo di Elvira; Ivana Canovic, soprano; Davide Piaggio, tenore; il Maestro Carlo Bernini al pianoforte, che cura anche la direzione musicale dello spettacolo e di Andrea Bocelli.CostumisartoriaFondazione Festival diche ha contribuito alla produzione dello spettacolo sostenendo l’idea dell’Associazione Culturale GreenTheatre di Pisa di cuiè il direttore artistico. A 100 anni dalladel grande compositore toscano, “” arriva aldi Napoli reduce da un forte consenso di pubblico e critica, in Italia e all’estero.