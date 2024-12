Agi.it - Pavia, mamma e figlio muoiono durante il parto. La Procura indaga per omicidio colposo

AGI - Una donna e ilche stava per nascere sono mortiilall'Ospedale San Matteo di. Il Policlinico San Matteo ha avviato accertamenti per fare luce sull'accaduto. Secondo quanto riporta 'La Provincia Pavese' la giovane donna, una romena di 30 anni ricoverata in Ostetricia, avrebbe accusato una crisi respiratoria per cause non noteil travaglio e i medici avrebbero optato per il cesareo d'urgenza nel tentativo di salvare almeno il piccolo. Ladicon le ipotesi di reato di '' e 'responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario' in relazione alla morte di Andreaa Mihaela Antochi e delLovin Sasha Andrei mortiilal Policlinico San Matteo. L'inchiesta è al momento a carico di ignoti.