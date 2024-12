Quifinanza.it - Partecipate statali ai raggi X: impatto notevole su PIL e occupazione

Unsull’economia, sulla Borsa e sull’: lesono un tesoro da proteggere e gestire al meglio. Lo conferma anche la ritrovata importanza che il governo ha dato alle dismissioni di quote pubbliche – segnatamente MPS e Poste Italiane – collocate alla base di alcuni interventi inseriti in Manovra, e la ritrovata importanza di alcune acquisizioni in settori strategici – da Fibercop a Sparkle – favorite dal Golden Power in forma estesa.Ma vediamo i grandi numeri delle 43, prese in considerazione dal Centro Studi CoMar nella sesta edizione del “Rapporto sui bilanci delle Societàdallo Stato 2017-2023”, che mette a confronto i risultati del 2023 rispetto all’anno precedente e rispetto ad un arco temporale più ampio, ed effettua delle previsioni sul 2024, prendendo in considerazione i risultati dei primi nove mesi dell’anno.