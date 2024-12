Oasport.it - Parigi-Nizza 2025, presentato il percorso: affascinanti tappe di montagna e una cronosquadre

Leggi su Oasport.it

Laandrà in scena dal 9 al 16 marzo: la breve corsa ain Francia propone unmisto e adatto un po’ a tutti i gusti con tre frazioni per velocisti, tre giornate in(con due arrivi in salita), una mista e una cronometro a squadre con il format speciale visto nelle ultime due edizioni (il tempo valido per la vittoria di tappa verrà preso sul primo corridore di ogni team, ma per la classifica generale verrà tenuto conto del crono specifico di ciascun corridore).Le prime due giornate dovrebbero proporre un arrivo in volata, seguite dalladi 28,4 chilometri dal circuito automobilistico di Magny-Cours a Nevers. La quarta tappa prevede l’arrivo in salita a La Loge des Gardes (6,7 km al 7,1% di pendenza media), mentre la quinta frazione sarà quella dei muri (cinque cote negli ultimi 50 chilometri, quella finale di 1700 metri all’11%).