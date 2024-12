Tvplay.it - Mercato Napoli, colpo di scena: lo scambio si chiude, arriva a gennaio

Ilsi prepara alla sessione invernale di calcioe ci sarebbe già pronto unoin fase di chiusura. Si avvicina la sessione invernale di calcio, e con essa aumentano anche tutti i rumors che riguardano le possibili trattative che andranno a contraddistinguere il mese di. In casac’è fermento, anche per la squadra ha bisogno di alcuni accorgimenti legati ai recenti avvenimenti.L’infortunio di Alessandro Buongiorno, ad esempio, rappresenta un elemento di riflessione per la società che potrebbe decidere di operare ed anticipare i tempi rispetto ad un acquisto che era già in agenda. Di un nuovo difensore si parla ormai da tempo in casa azzurra, e l’ultimo infortunio dell’ex Torino potrebbe rappresentare un viatico decisivo per anticipare i tempi.Non solo il difensore, però, potrebbe essere argomento di discussione nei salotti del: ilcerca un vice Lukaku (il nome forte è quello di Bonny) ed anche un centrocampista da inserire all’interno dell’organico.