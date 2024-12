Liberoquotidiano.it - "Meloni è vincente, perché l'opinione pubblica sta con lei": Mannheimer gela toghe e sinistra

Renatocommenta il discorso di Giorgiaalla Camera. Qui il premier ha parlato di "una missione compiuta", ossia quella di vedere Roberto Fitto vicepresidente della Commissione Ue, ma anche di "una stabilità in Italia" che gli altri paesi non vantano. E per il sondaggistafa bene a essere soddisfatta. "Non entro nel merito della questione - mette le mani avanti in collegamento con David Parenzo a L'Aria Che Tira su La7 -, ma dal punto di vista dell'. Mantiene i suoi consensi elettorali e un elevato grado di popolarità, lo dicono i sondaggi". Poi una parentesi sulla magistratura. Da mesi impegnata in un braccio di ferro col governo, in particolare sulla questione immigrazione, l'esperto ammette: "Il problema immigrazione è uno tra i primi che agita gli italiani mentre la fiducia nei confronti delleinizia a mostrare delle forti crepe.