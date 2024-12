Ilfattoquotidiano.it - “Life is game”, il docu-film sul mondo dei rider vince la prima edizione del premio Bruno Ugolini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

is a” è il titolo delmentario vincitore delladel. Ma per iprotagonisti deldiretto da Laura Carrer e Luca Quagliato, la vita è tutto tranne che un gioco. Il, promosso dal sito Strisciarossa in collaborazione con l’Archivio del movimento operaio, la Fondazione Gramsci e patrocinato dalla CGIL, è dedicato alla memoria del giornalista scomparso tre anni fa., per anni firma dell’Unità e successivamente di Strisciarossa, è stato un punto di riferimento nel raccontare ildel lavoro, con un’attenzione particolare ai nuovi impieghi precari e malpagati. La cerimonia di premiazione si è tenuta martedì 17 dicembre a Roma, al cinema Tiziano (via Guido Reni 2). Oltre ai due registi vincitori, hanno partecipato Michele Colucci, Caterina D’Amico, Pietro Spataro enzo Vita.