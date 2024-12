Ilnapolista.it - Kiwior prima scelta di Conte, Arteta non è convinto della cessione che sarebbe a titolo definitivo (Repubblica)

– ex Spezia – ladel Napoli per rinforzare la difesa. Sì, perché si tratta di rinforzo e non di rimpiazzo (Buongiorno tornerà a metà gennaio ndr). Effettivamente con l’andare dei mesisi è reso conto che né Rafa Marin né Juan Jesus possono essere dei rincalzi abbastanza affidabili. E per quanto sul primo ci sia una certa futuribilità, è chiaro ed evidente che sul secondo ci si trovi in un’importante fase discendente. Per questa e per altre ragioniavrebbe deciso di affidarsi al centrale dell’Arsenal in un’operazione che mutatis mutandis fa un po’ pensare a McTominay. Ovvero di un calciatore che in Premier non fa troppo la differenza e che in Italia invece si distinguerebbe (l’ha anche già fatto ndr). Ne scrive La, mafa muro (per ora)Di seguito quanto riportato da La:“Antonioha chiesto esplicitamente alla società due calciatori: un difensore centrale e un terzino sinistro.