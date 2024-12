Tvzap.it - Investe bimba di 3 anni e scappa, poi la scoperta choc: di chi si tratta

Leggi su Tvzap.it

Social.di 3, poi la: di chi si. Una terribile tragedia è avvenuta nel nostro Paese sconvolgendo un’intera comunità. Una bimaba di 3è stata investita sulle strisce pedonali e il “colpevole” si è dato alla fuga. Ora, dopo ore di indagini, c’è stata una svolta: ecco chi è il responsabile. ( dopo le foto)Leggi anche: Aereo precipita in autostrada, panico e paura: è tragediaLeggi anche: Tragedia in autostrada, suv senza controllo si ribaltaLeggi anche: Tragedia ferroviaria, investito e ucciso dal treno: circolazione interrottaLeggi anche: Tragedia in autostrada, furgoncino finisce tra due camion: una fine orribileMilano,di 3investita: fermato il responsabile Ieri, martedì 17 Dicembre 2024, in piazza Durante, a Milano, unadi treè stata invistita sulle strisce pedonali da un uomo che si è dato alla fuga.