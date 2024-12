Lortica.it - Guillaume Marcillat: un maestro del vetro tra arte e vita ad Arezzo

giunse in Italia al seguito delvetraio Claude, chiamato da papa Giulio II per realizzare le vetrate del Vaticano. La suaprese una svolta inaspettata quando, in Francia, fu testimone scomodo di un delitto e venne costretto a entrare nell’ordine dei Domenicani.La sorte volle che il suomorisse improvvisamente, lasciando ail compito di completare i lavori a Roma. Lo fece in modo così eccellente che lo stesso papa lo premiò con una bolla che gli permise di sciogliere i voti monastici.Successivamente, seguì il cardinale Silvio Passerini a Cortona, dove realizzò le vetrate del Duomo. Nel 1518 si trasferì ad, città in cui avrebbe lasciato un segno indelebile. Qui lavorò alle vetrate del Duomo e alla basilica di San Francesco, mentre le opere eseguite nella chiesa di San Domenico andarono purtroppo distrutte.