Primacampania.it - Fondazione Banco Napoli, in mostra gli articoli di Salvatore Di Giacomo

Digiornalista in. Giovedì 19 dicembre dalle 10 alle 17, nel Museo dell’Archivio Storico, sono inglidel poeta, drammaturgo e saggista napoletano. Venerdì 27 dicembre alle 18 è in programma la passeggiata teatralizzata nel Borgo Santa Lucia. Il progetto intitolato “Da ’o funneco verde, abbascio ‘o mare”, è promosso dall’associazione culturale IAV (Inclusione Arte Valori) presieduta da Lucia Andolfo, in collaborazione con Angela Andolfo, da un’idea della storica dell’arte Bianca Stranieri. Si parte dall’Archivio Storico deldi, con un focus sull’attività giornalistica di Di, poco nota e quasi mai indagata, attraverso un percorso illustrativo fotografico che unisce teatro e musica, evidenziando il legame tra letteratura, arte visiva e tradizione musicale partenopea.