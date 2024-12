Quifinanza.it - Finanza: le 10 IPO da tenere d’occhio nel 2025

Le IPO – Initial Public Offering sono sempre molto seguite dagli operatori finanziari, perché i debutti di nuove società in Borsa rappresentano una scommessa dalle forti potenzialità per i primi che investono. Si pensi alle grandi dismissioni pubbliche o ai numeri record di alcune società tecnologiche, che in occasione di questo importante passo hanno visto crescere a dismisura il loro valore, stante la forte domanda di mercato.Gli analisti di Freedom24, società internazionale di brokeraggio online, hanno individuato dieci aziende che, con il loro debutto in borsa, saranno protagoniste della scena finanziaria il prossimo anno. Tra innovatori dell’intelligenza artificiale, leader della sicurezza digitale e giganti del fast fashion, le IPO più attese sono quelle di Shein, Databricks, Revolut, Discord e Klarna, tutte aziende posizionate in modo unico nel proprio settore.