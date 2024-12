Quotidiano.net - Festival di Sanremo: Carlo Conti difende Tony Effe e annuncia novità per Sanremo Giovani

Battuta. Per alleggerire gli umori di ungià sotto il tiro incrociato della magistratura e dei media, da un lato per la sentenza 843 del Tar della Liguria che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto delle edizioni 2024 e 2025 disposto dal Comune dia favore della Rai (decisione contro cui l’azienda sta preparando il ricorso al Consiglio di Stato), dall’altro per le polemiche montate attorno alle presenze di, Emis Killa e Fedez, accusati di testi sessisti, frequentazioni poco raccomandabili, pestaggi, detenzione di coltelli, manganelli e altre amenità,nella conferenza stampa di ieri ha pensato bene di uscirsene con un’anticipazione che ha spiazzato gli addetti ai lavori e gettato nel panico tutti gli altri. Il passaggio del cast-monstre, da 30 a 31 artisti.