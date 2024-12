Urbanpost.it - Detersione e tonificazione: i primi passi per una pelle dall’aspetto sano

Leggi su Urbanpost.it

Uno degli step più importanti, nella nostra skincare routine quotidiana, è sicuramente la. Con la, infatti, andiamo a rimuovere tutte le impurità che si posul nostro viso, per rendere lapiù luminosa e dal tono compatto. Per rimuovere al meglio il trucco e le altre impurità, dobbiamo utilizzare due prodotti: il detergente viso e il tonico. Ma qual è la loro funzione e come scegliere quelli perfetti per la nostra? Vediamolo insieme. Perché è importante detergere e tonificare laSulla nostra, ogni giorno, si potantissime impurità. Queste impurità, oltre a dare allaun aspetto spento e opaco, possono penetrare nei pori dellae provocare imperfezioni e arrossamenti. Durante il giorno, infatti, la nostraentra in contatto con residui di make-up, polvere e particelle di smog.