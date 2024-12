Sport.quotidiano.net - Conference League in tv: orari e dove vedere le partite. Guida completa alla sesta giornata

Roma, 18 dicembre 2024 – Domani alle 21 inizierà l’ultimadella fase campionato della, nella quale verranno delineate ufficialmente le qualificazioni agli ottavi di finale, le qualificazioni ai play-off e le squadre eliminate. Tra quelle che passeranno sicuramente c’è il Chelsea, unica squadra a punteggio pieno dopo 5. I blues di Marescano la classifica dellacon 15 punti a fronte delle 21 reti fatte e delle appena 4 incassate finora. Dati i 5 punti di distacco dall’ottavo posto, gli inglesi sono certi della qualificazione diretta agli ottavi. Per la Fiorentina di Pdino, invece, la qualificazione è molto vicina ma non ancora ufficiale: i viola occupano la terza posizione a quota 12 punti insieme a Legia Varsavia e Lugano, e domani andrà in scena uno scontro tutt’altro che banale contro il Vitoria Guimaraes, seconda forza dellache finora ha guadagnato 13 punti.