Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 13^ giornata dei gironi B e C

La Castelfrettese sale in vetta, Marzocca ko per mano del Borghetto dopo 10 risultati utili, colpaccio Ostra contro il Montemarciano. Il Castelbellino vince il derby in casaSampaolese, Staffolo e Pietralacroce ancora ultime VALLESINA, 18 dicembre– Il TriangoloGabella ora punta verso Ovest. La 13^del girone B di, infatti, ha regalato ilto alla Castelfrettese, vincente per 1-4 in casa di un Pietralacroce sempre più in crisi. Il Marzocca, ora secondo, è stato battuto 0-1 dal Borghetto di mister Luchetta, venendo sconfitto dopo 10 partite senza perdere. Prova a inserirsi nella lotta al vertice la sempre più sorpresa Ostra, che ha battuto 1-0 il Montemarciano alla seconda sconfitta di fila: entrambe le due squadre ora sono terze a -4 dalla Castelfrettese.