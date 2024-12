Sport.quotidiano.net - Calcio femminile: Eccellenza e Promozione. Reggiana, Sammartinese e Celtic: tutte ai quarti di finale di Coppa

Tre reggiane aididellaregionale mista di. Colpo grosso della, che espugna 2-1 il campo dell’Imolese al termine di una gara molto tirata: le ragazze di Bazzini passano in vantaggio con Parizzi a fine primo tempo, subiscono il pari bolognese ad inizio ripresa, per poi firmare il definitivo sorpasso a 5’ dalla fine con Bazzani. Netta affermazione esterna per la, che travolge 7-2 il Limidi con tripletta di Chiessi; completano lo score la doppietta di Gaspari e le singole di Gaspari e Reggiani. Tris esterno per le OriginalBhoys, che passano 3-0 in terra romagnola contro l’Uniontrascinate dalla doppietta di Danka e dalla rete di Rubaltelli; stop casalingo, infine, per lo Sporting Scandiano, che saluta la competizione cedendo 4-0 contro le modenesi del PGS Smile.