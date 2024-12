Basket Champions League 2024 25 | Tortona cade a Manresa e dovrà passare per i play-in

Leggi su Sportface.it

Serata amara per la Bertram Yachts. La formazione piemontesesul parquet del Baxinella sesta e ultima giornata della fase a gironi dellaball/2025 con il punteggio di 100-82 e dice così addio alla prima posizione nel gruppo G, proprio a scapito della formazione spagnola. Per la squadra guidata da coach Walter De Raffaele è la prima sconfitta nella competizione (5-1 il record), che costa però caro: serviva mantenere il margine di 17 punti della sfida d’andata, quando si chiuse 102-85 in favore di Derthona, per confermare la prima posizione in classifica; l’appoggio da sotto di Steingergs a 4 secondi dalla sirena ha però regalato ail +18, condannandoal secondo posto che significa-in.# 12 Arturs Strautins (Bertram Derthona) during Bertram Derthonavs VanoliCremona, Italianball Serie A match in Casale Monferrato (AL), Italy, September 29La cronaca diPartita sempre in controllo dei padroni di casa, che prendono il largo già nella prima frazione, conclusa avanti nel punteggio in doppia cifra (28-15).