Atalanta con il Cesena dura 4? | goleada e quarti di finale

Tutto facile per l’in Coppa Italia contro il: un 6-1 senza appello. La partitadi fatto quattro minuti, fino al gol di Zappacosta. Poi unaper guadagnarsi idi– Dopo le vittorie in campionato – dieci di fila, in seguito allo 0-1 sul Cagliari – l’non si ferma neanche in Coppa Italia. Tutto facile nella gara degli ottavi dicontro il. In una partita che, di fatto, quattro minuti. Tanti sono, infatti, i minuti necessari per aprire il risultato grazie alla rete di Zappacosta. Ne passano altri quattro e, all’8?, è De Ketelaere a raddoppiare e mettere già in ghiaccio il risultato. I bergamaschi non si fermano qui e nel primo tempo firmano altri due sigilli: al 27? Lazar Samardzic cala il 3-0, mentre De Ketelaere registra il 4-0 sul tabellino grazie alla sua doppietta personale al minuto 35.