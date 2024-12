Dilei.it - Alberto Matano parla del suo futuro a Ballando con le Stelle: “Qualcosa di nuovo”

Leggi su Dilei.it

In questo periodo si fa un granre dicon le. L’intervista dia Chi, che doveva essere totalmente incentrata sull’uscita del suo libro, Vitamia, ha così subito un lieve deragliamento.Impossibile non fare qualche domanda anche sull’amatissimo programma, che ha fronteggiare un po’ di mare mosso in questo periodo. Ecco la sua visione sule, soprattutto, il giudizio su Guillermo Mariotto.Ildifa parte della famiglia dicon leda ormai svariati anni. In questo lasso di tempo la sua carriera si è ampiamente consolidata, così come il rapporto con il pubblico. Particolarmente amato e apprezzato, al punto che da più parti si stanno diffondendo voci in merito a un suoruolo nello show di Milly Carlucci.