Accadde oggi 18 dicembre | Luigi Brotto ed altre ricorrenze

18edUna bandiera delle Rondinelle. Undici stagioni nel Brescia. In precedenza giocò con Torino e Modena. Sessantacinque presenze in Serie A e 273 nel campionato cadetto. Il 181934 è natoè il decimo anniversario dalla dipartita di Ante Zanetic, che nel 1960 con la Jugoslavia vinse l’oro olimpico e si classificò secondo agli Europei. Il trentennale invece da quella di Stefano Bernini, 23 gare nel massimo campionato (con il Palermo) e 222 in B (tra rosanero, Pavia, Messina, Monza). Anche se quel 181994 -forse- è ricordato soprattutto per la morte di Costantino Rozzi, l’uomo che portò l’Ascoli nel grande calcio.P.S. Non abbiamo dimenticato cheè il venticinquesimo anniversario dalla prodezza di Antonio Cassano contro l’Inter.