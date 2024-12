Ultimouomo.com - Abbiamo davvero bisogno che i difensori facciano i trequartisti?

Leggi su Ultimouomo.com

Tra i giocatori che hanno sorpreso di più nella prima grande parte di stagione del Chelsea, senza dubbio spicca Malo Gusto. Non è solo per il nome francamente irresistibile, il nazionale Under 21 francese ha fatto parlare di sé soprattutto per il ruolo molto peculiare che ha assunto per la manovra della squadra di Maresca nella metà campo avversaria. Molto peculiare, cioè, per un giocatore che sulla carta dovrebbe fare Il terzino destro.Quello che si sta rivelando come uno degli acquisti più azzeccati della gestione Todd Boehly (anche per via dei frequenti infortuni di Reece James), infatti, in fase di possesso viene utilizzato praticamente da secondo trequartista, con una mossa tattica piuttosto radicale persino in un'epoca in cui siamo abituati a vedere i centrali di difesa sulla trequarti avversaria.