Xbox accoglierà "diverse esclusive PlayStation" nel 2025, secondo un noto giornalista

un nuovo report di Jez Corden, alcuni giochi esclusivi dipotrebbero arrivare suSeries XS nel corso del. Questa notizia riflette un trend in atto: l’industria videoludica si sta sempre più orientando verso la multipiattaforma per affrontare un mercato stagnante e costi di sviluppo in costante crescita. Dopo anni di guerre delle, i confini tra le console rivali sembrano infatti sempre più labili, con le varie compagnie sempre più intenzionate ad abbracciare il multipiattaforma.Ebbene sì, ilha sfruttato il nuovo report su Windows Central per affermare che nel corso dell’anno prossimo alcuni titoli di grande rilevanza, fino ad ora esclusivi per console, sono in arrivo su console di Microsoft.Tuttavia, non è chiaro se questi giochi saranno first party (sviluppati da Sony) o third party (sviluppati da studi indipendenti, ma con accordi di esclusività).