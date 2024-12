Thesocialpost.it - Terremoto in Liguria, scossa di magnitudo 3.2: avvertita da Imperia a Ventimiglia

Leggi su Thesocialpost.it

Unadidi3.2 è stata registrata dalla Sala Sismica Ingv-Roma sulla Costa Ligure Occidentale alle 22:22, ora italiana, con una profondità di 9 chilometri. Diversi utenti sui social hanno riportato di aver sentito chiaramente il sisma in vari comuni della zona ligure. Al momento, non si segnalano danni, ma sono arrivate alcune chiamate ai Vigili del fuoco per richieste di informazioni.Come riportato, laè statada molti. Sotto un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), gli utenti hanno condiviso la loro esperienza. Alcuni commenti includevano: “Sentito a Sanremo, lieve, ma ha vibrato anche il letto”, “Sentita bene a Montalto Carpasio”, “Anche nell’entroterra di”, “A Savona ai piani alti si è percepito”, “Vallecrosia sentito molto bene”, “Sentito a”.