Lapresse.it - Stormy Daniels, giudice respinge la richiesta di Trump di annullare la condanna: no immunità

E’ stata respinta l’istanza di Donalddi archiviare laper pagamento in nero alla pornostar, dopo la sentenza sull’della Corte Suprema. Lo ha deciso ildi Manhattan Juan M. Merchan.Il magistrato ha respinto ladel presidente eletto di far decadere la suaper “denaro sporco” a causa della recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sull’presidenziale. I procuratori insistono sul fatto che ladovrebbe rimanere in piedi.Casoto per 34 capi d’accusaA maggio una giuria hato il tycoon per 34 capi d’accusa per aver falsificato i registri aziendali relativi a un pagamento di 130.000 dollari per il silenzio all’attrice pornonel 2016.nega di aver commesso un illecito.