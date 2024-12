Stellantis | 2 mld investimenti in 2025 Urso | Cambiata aria

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 17 dic. (askanews) – Con l’uscita di Tavares, è cambiato il “clima” nei rapporti conche al Tavolo al Mimit ha presentato il Piano Italia con 2 miliardi diper i siti nelsenza far leva su soldi pubblici, 6 miliardi di acquisti per l’indotto e un piano prodotti fino al 2032 che dovrebbe tutelare l’occupazione e l’attività degli stabilimenti. “Il tempo è venuto per noi didi fare squadra con l’Italia per affrontare le sfide esistenziali del comparto sottovalutate da alcuni in Europa. Lo farò direttamente, concretamente. Odio le promesse non mantenute e non voglio essere smentito dai fatti. Quindi ci metto la faccia”, ha detto il responsabile Europa di, Jean-Philippe Imparato. Fra le novità l’arrivo della piattaforma Stla Small a Pomigliano che servirà per due nuovi modelli compatti, oltre alla nuova Pandina nel 2030 e vnti termiche dei modelli elettrici prodotti a Melfi (Jeep, Lancia e DS) e forse anche per le Alfa Romeo Giulia e la Stelvio che saranno prodotte a Cassino sulla piattaforma Stla Large.