Serie A | tre squadre hanno cambiato allenatore il confronto con le passate stagioni

Leggi su Sportface.it

Siamo quasi al giro di boa della stagione 2024/2025 diA. A testimoniare il crescente livello del nostro campionato, oltre ai risultati in ambito europeo, sono anche i cambi. Sono solo tre, nonostante il disastro organizzativo della Roma con i due avvicendamenti in panchina tra settembre e ottobre, lechedopo 16 giornate. Prima l’esonero di De Rossi in favore di Juric alla quarta giornata dopo il pareggio in casa del Genoa. Poi le otto partita con Juric in panchina fino all’arrivo di Claudio Ranieri. Genoa e Leccedurante e dopo la sosta nazionali di novembre. I rossoblù si sono separati da Gilardino alla 12ª giornata, in favore di Vieira, nonostante la vittoria con il Parma e il pareggio con il Como prima della pausa. I pugliesideciso per l’esonero di Gotti alla 13ª giornata per Giampaolo, che è subentrato con due vittorie e un pareggio in quattro partite.