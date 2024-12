Sanremo Conti | I big saranno 31 si aggiunge una coppia

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Aldi Carlosiunadi artisti: i concorrenti quindi non30, come precedentemente annunciato, ma 31. A fare l’annuncio a sorpresa è lo stesso direttore artistico del Festival di2025, durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà’. “I big asono 31. E’ unache mi ha presentato il brano in extremis e la presenteremo domani”, ha detto. Ecco la lista dei 30 cantanti che già aveva annunciato: Achille Lauro, Gaia, ComaCose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo (feat Guè, Joshua e Tormento), Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.