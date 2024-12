Zonawrestling.net - RISULTATI: WIVA Il Natale 15.12.2024

dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Bastiglia (MO):IlDomenica 15 Dicembre – Bastiglia (MO)Triple Treat MatchNitin batte Daniel El Tiburon e Ricky EagleCampioni di Coppia(Decision Match)*Makro Diamond & Walter Ego battono Party Time (Brain & Sigma) e diventano Nuovi Campioni!!!Darius batte Gabriel GripCampione d’ItaliaSteven Strike batte Luke Zero (c) e diventa Nuovo Campione!!!Christmas MatchBabbo(Ursus) batte Argo w/Mr. Quinn*Titoli resi vacanti dall’infortunio di Merak