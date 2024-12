Inter-news.it - Pruzzo costretto a ricredersi: «Inter, si pensava in Lazio favorita!»

Leggi su Inter-news.it

si ricrede dopo la clamorosa vittoria dell’per 6-0 contro la, proprio lui che qualche giorno prima aveva dato perla squadra di Baroni.BATOSTA PESANTISSIMA – Roberto, che alla vigilia della partita si era pronunciato per una partita ad appannaggio della, èdopo la schiacciante vittoria dell’per 6-0. Il suo commento su Radio Radio Mattino Sport e News: «Si diceva che lafosseè invece ci troviamo a commentare una batosta pesantissima. Ne potevano a fare a meno di una partita del genere, si è vista la difficoltà che la partita poteva andare in quella direzione e non c’è stato modo di metterci freno. Tutta la squadra non ha capito come frenare l’avversario e ha preso sei gol, che fanno molto male».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «, siin!»)©-News.