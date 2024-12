Liberoquotidiano.it - Oliveti (Enpam): "Professione medica riacquisti autorevolezza"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - "L'Osservatorio vuole cercare di collegare quello che è il diritto inalienabile alla salute, fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, al concetto di legalità e previdenza. C'è bisogno di avere uno sguardo ampio sul futuro. Il fulcro della questione riguarda l'esigenza da parte delladi riacquistareprofessionale e rilevanza sociale congrua al ruolo che questa categoria professionale ha nella tutela della salute, in particolare in tempi di grandi cambiamenti, di grandi transizioni demografiche, tecnologiche, generazionali come quelli che viviamo". Lo ha detto Alberto, presidente di Fondazione, in occasione della presentazione del terzo Rapporto sulla Salute e il Sistema sanitario, realizzato dall'Osservatorio Salute, Legalità e Previdenza di Fondazioneed Eurispes.