Lanazione.it - Nuove guide multimediali in LIS per il Museo di San Matteo e il Museo di Palazzo Reale

Pisa, 17 dicembre 2024 – “Rendere i luoghi non accessibili a tutti semplicemente adatti” è una delle finalità delleaudio-videoin LIS (Lingua dei Segni Italiana) delnazionale di Sane delnazionale di, online e disponibili gratuitamente per tutti da giovedì 19 dicembre 2024. Finanziate nell’ambito del PNRR promosso dall’Unione Europea – Next Generation EU e realizzate in collaborazione con digi.Art - Servizi digitali per l’Arte, leconsentono ai musei pisani di offrire un servizio più efficiente e inclusivo, finalizzato al coinvolgente partecipazione alla cultura. Leapp dellegratuite disponibili sia per Android, sia per iOS si potranno scaricare sul proprio smartphone all’ingresso dei due Musei tramite QR e dai principali market store per iniziare subito un percorso guidato, con brevi descrizioni dei capolavori e informazioni essenziali sugli edifici che li ospitano, ma saranno anche online sul sito web https://museitoscana.