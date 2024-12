Iodonna.it - L'ha tormentata con minacce di morte e insulti sui profili social. E, alla fine, la modella e attrice è passata al contrattacco

Per anni sarebbe stata minacciata e molestata con commenti offensivi, pubblicati in modo «petulante» sul suo profilo Instagram e inviati anche sui suoi contattitra cui famigliari, amici e collaboratori di lavoro. Commenti che non solo hanno preso di mira il suo aspetto fisico come le labbra rifatte, ma soprattutto che le dicevano di ricordarsi «che devi morire» con tanto di emoticon di una bara. Per questo laromena Madalina Diana Ghenea si costituisce parte civile all'udienza preliminare davanti al gup di Milano Roberto Grepaldi a carico della sua stalker, una connazionale di 45 anni, pare, al momento, irreperibile.