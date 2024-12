Lazio-Inter 0-6 le dichiarazioni post-partita di Inzaghi e Baroni

Leggi su Sportface.it

Finisce in goleada il big match del 16° turno di Serie A 2024/2025, con l’che manda un chiaro segnale al campionato dominando all’Olimpico per 6-0 contro la. I padroni di casa partono meglio e sembrano in grado di controllare il gioco durante la prima mezz’ora, poi un fallo da rigore di Gigot spegne completamente la squadra di, che da quel momento non riesce più a reagire. Calhanoglu apre la marcature, poi Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram definiscono le sei reti della serata.che resta in scia a Napoli e Atalanta, ma con unada recuperare contro la Fiorentina, mentre laincassa quello che è probabilmente la prima vera delusione di quest’annata fin qui straordinaria per i biancocelesti.: VITTORIA IMPORTANTE, ORGOGLIOSO DEI RAGAZZI”“È una soddisfazione aver battuto una squadra che stava vivendo un momento ottimo.