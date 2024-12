Lanazione.it - L’AM Aglianese risale. Il Pescia vince ancora

Leggi su Lanazione.it

Si è giocata la quattordicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria e per i club di Pistoia e provincia è ora di tirare le somme. Iniziando dal girone A di Prima Categoria, in cui il CQS Pistoia ha pareggiato a reti bianche con il Serricciolo ed un Chiazzano sempre più in caduta libera ha perso nella tana del Montecarlo (con i padroni di casa vittoriosi per 2-0). Passando al girone D, il Quarrata mantiene la terza piazza nonostante il pareggio a reti bianche con la Gallianese, ma lo Jolo secondo ha adesso sei punti di margini. E risalgono le quotazioni del, che si è aggiudicata il derby con l’Atletico Casini Spedalino: Bastogi e Benedetto hanno messo la firma sul 2-1 che porta gli uomini di coach Matteoni al settimo posto. Scendiamo quindi in Seconda categoria, girone B, con ilche può continuare a sognare il primato grazie al 2-1 interno sul Fornaci e al pari a sorpresa del Piazza capolista (che ha adesso quattro lunghezze di vantaggio) con il Giovani Via Nova (trascinato da Cappelli).