Il Papa in Corsica. Visi, costumi di confraternite e gruppi polifonici

Grazie alla diretta di Tv2000, ho seguito la messa delFrancesco ad Ajaccio, quella per i fedeli e la gente, nella piazza d’Austerlitz, U Casone. Una magnifica cerimonia. Non ho mai visto tanti bambini come qui, ha detto il. Poi ha precisato: soltanto a Timor Est. Le telecamere inquadravano i bambini più piccoli, in braccio a madri o padri, ildiceva: “Sono la vostra gioia e la vostra gloria”, e le persone avevano un’aria, se non gloriosa, certo gioiosa. Le telecamere erano bravissime, altro che Wimbledon, a inquadrarediche cantavano, ragazze e ragazzi che salutavano, persone davvero felici. Ile il resto del clero con indosso paramenti rosa, ho imparato che spettano alla III domenica di Avvento, Gaudete. La liturgia prevede, prima della domanda delle folle al Battista: “Che cosa dobbiamo fare?”, sulla quale Francesco si è fermato, la lettura di Sofonia, profeta biblico del VII secolo, che la Chiesa ha fatto santo.