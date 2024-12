Anteprima24.it - FOTO/ Impatta due auto parcheggiate e poi si ribalta: disagi e code sulla SS Appia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUna Peugeot 208, per cause ancora in corso d’accertamento, ha dapprima centrato dueai lati della carreggiata e alla fine si èta. L’incidente è avvenutoStrada Statale, in prossimità dell’abitato di Tufara Valle.ma nessuna grave conseguenza per la conducente dell’vettura. Sul posto I Carabinieri del Comando Provinciale il personale del 118.L'articoloduee poi siSSproviene da Anteprima24.it.