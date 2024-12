Lapresse.it - Fifa Best Awards 2024, Vinicius Jr miglior giocatore

Grande rivincita del Real Madrid ai, a Doha. Dopo aver disertato la cerimonia del Pallone d’Oroche ha visto trionfare Rodri, le Merengues portano a casa i due premi più importanti in Qatar. A vincere il premio comedelè l’attaccante dei BlancosJr (Brasile) che ha ricevuto il premio alla vigilia della finale di Coppa Intercontinentale tra il Real e i messicani del Pachuca.nella scorsa stagione ha trascinato il Real Madrid alla vittoria della Champions League.Carlo Ancelotti, Head Coach of Real Madrid, receives theMen’s Coach Award during theFootballin Doha, Qatar, Tuesday, Dec. 17,. (AP Photo/Hussein Sayed)AncelottiallenatoreCarlo Ancelotti ha invece vinto ilcomeallenatore delavendo guidato il Real Madrid alla vittoria della Champions League.