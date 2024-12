Superguidatv.it - Fabio Canino: “Raffaella Carrà? Ecco perché è simile a Milly. Mariotto? A tutti capitano momenti no” – Intervista

Leggi su Superguidatv.it

Durante la cerimonia di inaugurazione del murales dedicato asulla facciata della sede Rai di Via Teulada,ha condiviso emozioni e ricordi della grande artista. L’omaggio alla regina della televisione italiana si è intrecciato con il racconto della sua esperienza di quest’anno a Ballando con le Stelle, tra cui un passaggio dedicato a Guillermoe al momento di difficoltà vissuto dal giudice. Non sono mancate parole di stima perCarlucci, considerata la naturale erede di quel modello televisivo artigianale e perfezionista che ha reso immortale la figura diChe emozione è essere qua in questa serata dedicata a?“Stavo dicendo proprio quello adesso, è una grande emozione,è il balletto, eccetera, va bene, però per me rappresenta innanzitutto il tempo che passa e il fatto che io a lei devo tantissimo.